Лавров рассказал об уважении к независимости Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опасения за независимость Белоруссии напрасны. Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Московский комсомолец».

По его словам, Москва «не добивается ничего особенного» на белорусском направлении своей внешней политики. Лавров добавил, что в Минске зря боятся за независимость, так как российская сторона «не может занимать такой позиции по отношению к братскому белорусскому народу».

Единственное намерение России — реализовать на практике чаяния россиян и белорусов, воплощенные в cоюзном договоре между странами, отметил глава МИД. Он также сказал, что специалисты с обеих сторон работают над возможными уточнениями в документе.

Лавров рассказал, что текущая задача РФ и Белоруссии — выровнять условия для экономического сотрудничества и обычных граждан: страны должны добиться, чтобы их граждане ощущали себя одинаково по обе стороны границы. «Наверное, это и есть самый главный критерий единства наших стран», — заключил дипломат.

Договор о создании Союзного государства был подписан представителями России и Белоруссии в Москве в 1999 году.

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