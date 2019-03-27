Белорусского генерала осудили в Литве за «советскую агрессию» 1991 года

Вильнюсский окружной суд заочно приговорил бывшего заместителя министра обороны Белоруссии генерала Владимира Усхопчика к 14 годам лишения свободы. Об этом в среду, 27 марта, сообщает Delfi.

Его признали причастным к гибели людей во время штурма телевизионной башни в Вильнюсе в ночь на 13 января 1991 года. Литва рассматривает этот инцидент как акт «советской агрессии», возлагая вину за беспорядки на руководство СССР.

Усхопчик на тот момент был командующим вильнюсским гарнизоном Советской армии. После распада СССР он был переведен на службу в Белоруссию.

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С 1992 года Литва неоднократно требовала у Белоруссии выдачи Усхопчика, однако неизменно получала отказ. В мае 2000 года Усхопчик был назначен заместителем министра обороны Белоруссии, что стало причиной обострения отношений между Вильнюсом и Минском, напоминает издание «Белорусские новости». На этой должности Усхопчик находился до февраля 2004 года.

Помимо Усхопчика, окружной суд Вильнюса огласил приговор в отношении еще 66 граждан России, Белоруссии и Украины, причастных к событиям в январе 1991 года. Большинство из них привлечено к ответственности заочно, перед судом предстали только двое россиян — задержанный в Литве в 2014 году Юрий Мель (семь лет тюрьмы) и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов (четыре года лишения свободы).

Занимавший в 1991 году должность министра обороны СССР Дмитрий Язов был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы как организатор попытки силового возвращения советской власти в Литву.

В ночь на 13 января 1991 года, спустя 10 месяцев после объявления независимости Литвы, советские войска попытались при поддержке танков захватить телевизионную башню в Вильнюсе. В ходе операции 15 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Согласно версии литовских властей, люди погибли и пострадали по вине советских солдат.

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