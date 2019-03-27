Суд в Литве приговорил министра обороны СССР к 10 годам тюрьмы

Окружной суд Вильнюса (Литва) заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова, обвиненного в военных преступлениях и преступлениях против человека. Об этом сообщает «Интерфакс».

Слушания прошли по делу о беспорядках в Вильнюсе 13 января 1991 года. По версии генпрокуратуры Литвы, за их организацией стояло высшее руководство СССР. На суде по тем же обвинениям также вынесли приговор бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову, ему присудили 12 лет тюрьмы.

94-летний Язов обвиняется в создании организованной военизированной группы с целью возвращения Литвы в состав СССР. По версии следствия, в группу, сформированную в 1990 году, входили 160 военных и политиков. Бывший министр обороны при поддержке компартии поручил разработать план захвата власти в прибалтийской республике, включающий захват органов госуправления, путей сообщения и государственной прессы, в том числе Дома печати и телецентра.

Согласно обвинительному заключению, вместе с Язовым действовали бывший глава МВД СССР Борис Пуго, председатель КГБ СССР Владимир Крючков, а также секретарь ЦК КПСС и член Политбюро КПСС Олег Шенин.

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Всего по делу о беспорядках 1991 года проходят 67 граждан России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечено к ответственности заочно. Ранее сообщалось, что перед судом предстали лишь два гражданина Российской Федерации — проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, который в 1991 году был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии, и арестованный в Литве ветеран вооруженных сил, полковник запаса россиянин Юрий Мель. Он, по данным прокуроров, находился в одном из советских танков во время штурма телебашни.

В 2016 году Литва обратилась к России за содействием в расследовании и попросила передать бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву документы о вызове в Вильнюсский окружной суд, однако Москва отказалась оказывать Вильнюсу юридическую помощь. 23 июля 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против должностных лиц генеральной прокуратуры и суда Литвы, занимающихся этим делом.

В начале 1991 года, почти через год после того, как Литва объявила об отделении от СССР, в Вильнюсе начались беспорядки. В ночь на 13 января советские войска пошли на штурм городского телецентра, в ходе операции погибли 15 человек, более 700 получили ранения. Дело по этим событиям было возбуждено прокуратурой Литвы более 20 лет назад. В 2010 году по делам в отношении 23 подозреваемых (большинство из которых россияне, а двое — граждане Белоруссии) был отменен срок давности. Подозреваемые объявлены в розыск на территории Евросоюза.

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