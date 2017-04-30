Завершено расследование в отношении двух россиян по штурму телецентра Вильнюса

Генпрокуратура Литвы завершила досудебное расследование в отношении двух человек по уголовному делу о преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в 1991 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, это дело было выделено из основного, которое в настоящее время рассматривается в Вильнюсском окружном суде. Отделено также и расследование в отношении еще семи подозреваемых. Сообщается, что в ближайшие два месяца с материалами дела могут ознакомиться признанные пострадавшими — их почти 700 человек.

Представитель генпрокуратуры по связям с общественностью Элена Мартинонене сообщила BNS, что двое подозреваемых — это граждане России, передает агентство Delfi. Она отказалась раскрывать их имена, но отметила, что суд «состоится без их присутствия».

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19 января сообщалось, что Вильнюсский окружной суд вручил повестку первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Его намерены допросить в рамках дела о событиях января 1991 года. В 2012 году Россия отказала генпрокуратуре Литвы в допросе политика.

В начале 1990-х в Литве возбудили дело по событиям 13 января 1991 года. Тогда советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, в ходе операции 15 человек погибли и около 600 получили ранения. В 2010 году по делам в отношении 23 подозреваемых (большинство из которых россияне, а двое — граждане Белоруссии) был отменен срок давности. Подозреваемые объявлены в розыск на территории Евросоюза.

В судебном процессе очно участвуют два гражданина России — бывшие советские офицеры. Это проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, который в 1991 году был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии, и арестованный в Литве гражданин России Юрий Мель. Он, по данным прокуроров, находился в одном из советских танков во время штурма телебашни. Остальные обвиняемые — более 60 человек — находятся за границей, в основном в России.