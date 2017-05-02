Минюст России отказался оказывать юрпомощь по вызову Горбачева в Вильнюсский суд

Министерство юстиции России отказалось оказывать юридическую помощь в передаче бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву документов о вызове в Вильнюсский окружной суд по делу о событиях 13 января 1991 года. Об этом во вторник, 2 мая, сообщается на сайте суда.

Согласно тексту заявления, Россия объяснила свое решение положением договора о правовой помощи с Литвой. По одному из пунктов помощь не оказывается в том случае, если это может нанести ущерб стране или противоречит основным законодательным принципам государства.

Как уточняет «Интерфакс», документом, который Москва не стала вручать Горбачеву, является повестка в суд.

19 января сообщалось, что Вильнюс направил Горбачеву повестку, вызвав его в качестве специального свидетеля. При этом в 2012 году Россия отказала Генпрокуратуре Литвы в допросе политика.

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О решении допросить бывшего главу советского государства в окружном суде сообщили в октябре 2016-го. В январе того же года в рамках дела о событиях 1991 года 92-летний бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов был заочно обвинен в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР».

В начале 1990-х в Литве возбудили дело по событиям 13 января 1991 года. Тогда советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, в ходе операции 15 человек погибли и около 600 получили ранения. В 2010 году по делам в отношении 23 подозреваемых (большинство из которых россияне, а двое — граждане Белоруссии) был отменен срок давности. Подозреваемые объявлены в розыск на территории Евросоюза.