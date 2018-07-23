В России возбудили дело против литовских прокуроров и судей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литвы, ведущих дело о событиях 13 января 1991 года. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщается на сайте СКР.

«С 2006 года должностными лицами Генеральной прокуратуры и суда Литовской республики осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России», — говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 299 «(Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») Уголовного кодекса России.

Материалы по теме Штурмовое предупреждение Четверть века назад в столице Литвы начались столкновения

По мнению СК, действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, поскольку «советские военные выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР», а Литва входила в состав Советского Союза. Кроме того, обвинения в адрес российских граждан не подтверждены объективными доказательствами.

Вильнюс, в свою очередь, обвинил Москву в давлении на судебную систему Литвы. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рекомендовал сотрудникам Генпрокуратуры и суда воздержаться от посещения России. По мнению министра, российские правоохранительные органы в последнее время становятся «репрессивным инструментом, узаконивающим аннексии, оккупации и отрицающим очевидные преступления».

«Российская Федерация все больше втягивается в омут советского прошлого, где ни человеческая жизнь, ни свобода, ни суверенитет соседних стран не уважались», — цитирует заявление МИД Литвы «Интерфакс».

В январе 1991 года, почти через год после того, как Литва объявила об отделении от СССР, в Вильнюсе начались беспорядки. В ночь на 13 января советские войска пошли на штурм городского телецентра, в ходе операции погибли 15 человек, более 700 получили ранения. Дело по этим событиям было возбуждено прокуратурой Литвы более 20 лет назад.

Всего по делу проходит 67 обвиняемых, почти всех их судят заочно, защитниками выступают назначенные литовскими властями адвокаты. На скамье подсудимых находятся только два человека — проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, который в 1991 году был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии, и арестованный в Литве ветеран вооруженных сил, полковник запаса, россиянин Юрий Мель. Он, по данным прокуроров, находился в одном из советских танков во время штурма телебашни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!