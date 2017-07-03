Еще двум россиянам предъявили обвинение по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

Генеральная прокуратура Литвы предъявила двум россиянам обвинения по делу о событиях 1991 года, когда в ходе уличных столкновений в Вильнюсе погибли люди. Материалы переданы столичному суду, сообщается в понедельник, 3 июля, на сайте надзорного органа.

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Российских граждан обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях, за что им грозит пожизненное лишение свободы. Личности фигурантов не раскрываются.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что с 2010 года в стране можно проводить досудебные расследования без присутствия обвиняемых, если речь идет о подобных преступлениях. В отношении еще семи человек следователи приостановили работу, так как исчерпали все возможности доказать их вину.

Беспорядки в Вильнюсе начались в январе 1991 года — почти через год после того, как Литва объявила об отделении от СССР. В ночь на 13 января советские войска штурмовали телецентр в городе, в ходе операции, по разным данным, погибли 14 или 15 человек, более 800 получили ранения.

В 2010 году по делам в отношении 23 подозреваемых (большинство — россияне, а двое из Белоруссии) был отменен срок давности. Они объявлены в розыск на территории Евросоюза. Всего по делу проходят 65 человек.