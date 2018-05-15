Литва потребовала пожизненный срок для последнего маршала Советского Союза

Генеральная прокуратура Литвы просит признать бывшего министра обороны СССР, последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова виновным в преступлениях против человечности и приговорить его к пожизненному лишению свободы. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает РИА Новости.

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С подобным предложением Вильнюсскому окружному суду выступила прокурор Дайва Скорпускайте-Лисаускене. Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР. По словам прокурора, «совершенные действия, повлекшие гибель людей, необходимо квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности».

Всего по делу проходит 67 обвиняемых, почти всех их судят заочно, защитниками выступают назначенные литовскими властями адвокаты. На скамье подсудимых находятся только два человека — проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, который в 1991 году был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии, и арестованный в Литве ветеран вооруженных сил, полковник запаса, россиянин Юрий Мель. Он, по данным прокуроров, находился в одном из советских танков во время штурма телебашни.

В январе 1991 года, почти через год после того, как Литва объявила об отделении от СССР, в Вильнюсе начались беспорядки. В ночь на 13 января советские войска пошли на штурм городского телецентра, в ходе операции погибли 15 человек, более 700 получили ранения. Дело по этим событиям было возбуждено прокуратурой Литвы более 20 лет назад.

Участник Великой Отечественной войны, маршал Советского Союза Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года. Занимал должность министра обороны СССР. В 1991 году примкнул к ГКЧП. В Москву по его приказу были введены танки и тяжелая военная техника. В ночь на 22 августа Язов был арестован. Освобожден из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП в январе 1993 года. После увольнения с военной службы некоторое время занимал должности советника и консультанта различных военных структур.

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