Последнего маршала Советского Союза Язова госпитализировали в Москве

Бывший министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Язов находится в реанимации столичного 2-го Центрального клинического военного госпиталя (ЦКВГ) имени Мандрыка. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Дмитрий Тимофеевич Язов в настоящее время действительно находится в палате интенсивной терапии в московском ЦВКГ имени Мандрыка Минобороны России. Благодаря лечению состояние его здоровья улучшается», — сказал он.

По словам источника, в ближайшее время врачи планируют перевести Язова из реанимации в палату, где он сможет принимать посетителей. Причина госпитализации не сообщается.

29 января 2016 года Литовская Генпрокуратура заочно обвинила Язова в создании «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР».

Язов родился 8 ноября 1924 года. Участвовал в Великой Отечественной войне, находился на действительной военной службе с 1941 по 1994 год. С 30 мая 1987-го по 28 августа 1991 года занимал должность министра обороны СССР. Стал последним военачальником, получившим звание маршала Советского Союза.

В 1991 году примкнул к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). В Москву по его приказу были введены танки и тяжелая военная техника. В ночь на 22 августа Язов был арестован. Освобожден из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП в январе 1993 года. После увольнения с военной службы некоторое время занимал должности советника и консультанта различных военных структур.