В Белоруссии продолжат борьбу с навозом

Председатель Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Леонид Анфимов заявил, что проверки сельхозпредприятий в стране продолжатся. Об этом он рассказал в эфире канала «Беларусь 1». Запись доступна на YouTube.

«Это вынужденная мера, на которую мы шли и будем идти. Напряжение, импульс которому дал глава государства во время посещения Шкловского района, сохранится. Мы будем на протяжении определенного времени держать в постоянном тонусе руководителей», — сообщил Анфимов.

Чиновник добавил, что все надеются на русское авось и думают, что пронесет. «Так вот, не пронесет!» — сказал Анфимов. Он также добавил, что у него душа болит, когда он вспоминает о количестве нарушений, которых было выявлено более 2,5 тысячи.

По его словам, около 600 руководителей сельхозорганизаций получили служебные взыскания, к дисциплинарной ответственности привлечены 86 руководителей и специалистов райисполкомов, возбуждено 15 уголовных дел.

Ранее Анфимов рассказывал, что в ходе проверок в сельском хозяйстве его ведомство выявило более 1300 фактов занавоженности ферм и отсутствия подстилочного материала для скота. Тогда же он анонсировал продолжение проверок.

26 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское». Условия содержания коров он сравнил с Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости возбудить уголовные дела. «Всех под нож, всех до единого», — прокомментировал Лукашенко.

Позже стало известно, что белорусский президент отправил в отставку губернатора области Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков был понижен в должности и теперь возглавляет Шкловский район, где находится «Купаловское».

Вслед за ними в отставку отправились Михаил Русый и Леонид Заяц. Ранее Заяц занимал пост министра сельского хозяйства, а Русый был вице-премьером республики. Тогда же Лукашенко пригрозил аграриям «военным положением» из-за низкой эффективности сельскохозяйственной сферы в стране. 1 апреля Лукашенко назначил Зайца губернатором Могилевской области, а Русый стал помощником президента по этому региону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



