На белорусских аграриев обрушились репрессии из-за «Освенцима» в коровнике

Комитет государственного контроля Белоруссии начал массовые проверки сельскохозяйственных предприятий по всей республике, после того как в Могилевской области обнаружился «Освенцим» на коровьей ферме. Об этом рассказал замдиректора Департамента финансовых расследований комитета Виктор Франскевич в программе «Главный эфир» канала «Беларусь 1».

«По скрытым множественным фактам бесхозяйственности, с причинением ущерба в крупном размере, органами финансовых расследований дается правовая оценка с возбуждением уголовных дел. Только за 5 апреля по всем областям республики возбуждено семь уголовных дел по широкому спектру преступлений — таких, как злоупотребление властью и служебными полномочиями, превышение власти и служебных полномочий, бездействие должностного лица, служебный подлог», — заявил он.

Франскевич рассказал, что после скандала в агрохолдинге «Купаловское» контролирующий орган начал проверки в сельскохозяйственных предприятиях страны. Нарушения нашлись свыше чем в 500 сельхозпредприятий страны. К административной ответственности привлечены 68 должностных лиц, еще 170 — к дисциплинарной.

26 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское». Условия содержания коров он сравнил с Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости — возбудить уголовные дела. «Всех под нож, всех до единого», — прокомментировал Лукашенко.

Позже стало известно, что белорусский президент отправил в отставку губернатора области Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков оказался понижен в должности и теперь возглавляет Шкловский район, где и находится «Купаловское».

Вслед за ними в отставку отправились Михаил Русый и Леонид Заяц. Ранее Заяц занимал пост министра сельского хозяйства, а Русый был вице-премьером республики. Тогда же Лукашенко пригрозил аграриям «военным положением» из-за низкой эффективности сельскохозяйственной сферы в стране. 1 апреля Лукашенко назначил Зайца губернатором Могилевской области, а Русый стал помощником президента по этому региону.

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