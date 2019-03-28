Лукашенко продолжил чистки правительства из-за «Освенцима» в коровнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжил политику жестких кадровых решений после посещения агрохолдинга «Купаловское», условия содержания животных в котором он охарактеризовал как Освенцим. О перестановках в белорусском правительстве сообщает государственное агентство БелТА.

От должностей освобождены Михаил Русый, занимавший пост заместителя премьер-министра Белоруссии, и Леонид Заяц, который был министром сельского хозяйства и продовольствия.

Кроме того, стало известно, что управление департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями против должностных лиц управляющей компании агрохолдинга «Купаловское».

БелТА связывает масштабные увольнения с низкими темпами социального и экономического развития Могилевской области, где находится предприятие. В материале отмечается, что Лукашенко уже давал бывшему губернатору Владимиру Доманевскому год на исправление ситуации, в противном случае пообещав принять жесткие меры.

26 марта Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское». Условия содержания коров он назвал Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости — возбудить уголовные дела. «Всех под нож, всех до единого», — прокомментировал Лукашенко.

Позже стало известно, что белорусский президент отправил в отставку губернатора области Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков оказался понижен в должности и теперь возглавляет Шкловский район, где и находится «Купаловское».

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