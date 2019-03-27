Лукашенко уволил губернатора из-за «Освенцима» на коровьей ферме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с должности главу Могилевской области после визита в агрохолдинг «Купаловское», расположенный в этом регионе. Об этом соообщает пресс-служба белорусского лидера.

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Президент отправил в отставку губернатора Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков оказались понижены в должности.

Витюнов назначен новым руководителем «Купаловского», а Лавренков займет место главы района. Могилевскую область пока возглавляет бывший первый заместитель губернатора Николай Коротин.

По другим должностным лицам Лукашенко поручил администрации президента внести предложения в ближайшее время.

26 марта Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское». Условия содержания коров он назвал Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости — возбудить уголовные дела. «Всех под нож, всех до единого», — прокомментировал Лукашенко.

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