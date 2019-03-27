Лукашенко потребовал отправить под нож сопровождавших его чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос чиновникам и областным руководителям в ходе посещения предприятий агрохолдинга «Купаловское» в Могилевской области. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Глава государства без предупреждения наведался в коровник и на машинный двор. Оценив положение дел, он объявил об отставке губернатора области Владимира Доманевского.

«Вечером чтоб у меня лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Помимо губернатора и прочих, тут были люди, которые должны были за это отвечать. Всех под нож. Всех до единого. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона», — высказался Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко сравнил условия содержания животных в коровнике с концлагерем.

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