Лукашенко обнаружил «Освенцим» и «кладбище» на коровьей ферме и разозлился

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал условия содержания крупного рогатого скота в агрохолдинге «Купаловское». Его слова передает государственное агентство БелТА.

В ходе своего визита в агрохолдинг «Купаловское» Лукашенко пожелал лично ознакомиться с условиями содержания крупного рогатого скота в коровнике. Эти условия президент счел неудовлетворительными, потребовав найти виновных и разобраться с работой хозяйства. «Если человек не понимает, что это Освенцим, я вас вообще не понимаю», — заявил он.

Условия содержания сельскохозяйственной техники Лукашенко также счел неудовлетворительными, поскольку двор и ангары оказались завалены неработающими машинами, в том числе и новыми, пришедшими в негодность из-за ненадлежащих условий эксплуатации и хранения. «Кругом кладбище — что на улице, что под крышей», — резюмировал он.

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Белорусский лидер поручил снять с должностей всех ответственных за нынешнее состояние холдинга, а в случае необходимости возбудить уголовные дела. «Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники, и сразу в следственный изолятор», — сказал он.

Ранее Лукашенко требовал завести уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок, которые нанесли ущерб республике. По его словам, «все эти Данкверты — люди заинтересованные».

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