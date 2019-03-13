Диктатуру Лукашенко сочли благом и брендом Белоруссии

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что термин «диктатура» стал международным брендом страны. Ее слова цитирует «Интерфакс».

«За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже — это наш бренд» — заявила Эйсмонт.

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Кроме того, пресс-секретарь президента считает, что смысл этого слова в мире трактуется очень по-разному. «Сегодня, в 2019 году, слово диктатура уже порой — я не знаю, согласитесь вы со мной или нет — приобретает какой-то позитивный оттенок. Мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок», — объяснила она.

Кроме того, Эйсмонт считает, что вскоре может возникнуть глобальный запрос на диктатуру как режим. «Я может сейчас парадоксальную вещь скажу или неожиданную, но иногда мне кажется, что не сегодня, так завтра, а послезавтра — точно, в мире может возникнуть запрос на диктатуру», — заключила она.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Недавно он заявил о намерении баллотироваться на шестой президентский срок.

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