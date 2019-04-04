В Белоруссии изъяли газету с карикатурой на «Освенцим» в коровнике

По указанию Министерства информации Белоруссии из продажи отозвали тираж очередного номера «БелГазеты». Об этом решении ведомство сообщило на своем официальном сайте.

«"БелГазета" никуда не пропала. А вот что касается очередного номера еженедельника, то министерство рекомендовало "Белсоюзпечати" ограничить его распространение», — пояснил глава Мининформа Александр Карлюкевич, отметив, что таким образом издательство обязали исполнить законодательство.

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«Является недопустимым, когда отдельные СМИ или интернет-ресурсы, намеренно гиперболизируя критические посылы, скатываются в откровенную пошлость и хамство. Подобное явление, к сожалению, становится системным для "БелГазеты"», — добавили в ведомстве. Там также призвали журналистов помнить о нравственной и этической составляющей их профессии.

Конкретных претензий к редакции «БелГазеты» министерство не предъявило.

Свежий номер издания должен был появиться в продаже во вторник, 2 апреля. Его основной темой стал скандал в агрохолдинге «Купаловское». Ему посвятили сразу несколько материалов. На передовице — «Рога и копыта. Обоср… ая корова как символ времени» и фото животного в грязи. Кроме того, в газете разместили карикатуру с коровой и людьми в костюмах и выдуманное интервью с коровой из «Купаловского».

26 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское». Условия содержания коров он сравнил с Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости — возбудить уголовные дела. «Всех под нож, всех до единого», — прокомментировал Лукашенко.

Позже стало известно, что белорусский президент отправил в отставку губернатора области Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков оказался понижен в должности и теперь возглавляет Шкловский район, где и находится «Купаловское». Вслед за ними в отставку отправились Михаил Русый и Леонид Заяц. Ранее Заяц занимал пост министра сельского хозяйства, а Русый был вице-премьером республики.

1 апреля Лукашенко назначил Зайца губернатором Могилевской области, а Русый стал помощником президента по этому региону.

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