Лукашенко отправил уволенных чиновников правительства в коровий «Освенцим»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил уволенных из правительства чиновников наводить порядок в Могилевскую область, где ранее обнаружился «Освенцим» на коровьей ферме. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Новым губернатором стал Леонид Заяц, а должность помощника президента занял Михаил Русый. Ранее Заяц занимал пост министра сельского хозяйства, а Русый был вице-премьером страны. Лукашенко напомнил им, что в бытность членами правительства они несли персональную ответственность за все, что происходило в сфере сельского хозяйства.

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Президент потребовал от них навести «железный порядок» в Могилевской области. «Чем смогу, тем помогу (...). Если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в "Купаловском", переводите», — сказал он. Лукашенко велел Русому и Зайцу использовать все законные методы и доказать, что они «технологичные и настоящие мужики».

Лукашенко еще раз подчеркнул, что недавние отставки вызваны системными проблемами в Могилевской области и не являлись «экспромтом».

26 марта Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское». Условия содержания коров он сравнил с Освенцимом, а общее состояние предприятия охарактеризовал фразой «кругом кладбище, что на улице, что под крышей». Глава государства поручил подготовить список ответственных за нынешнее состояние агрохолдинга, а в случае необходимости — возбудить уголовные дела. «Всех под нож, всех до единого», — прокомментировал Лукашенко.

Позже стало известно, что белорусский президент отправил в отставку губернатора области Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева. Помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков оказался понижен в должности и теперь возглавляет Шкловский район, где и находится «Купаловское». Вслед за ними в отставку отправились Русый и Заяц.

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