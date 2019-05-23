Белоруссия одобрила нового посла России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск передал Москве агреман (предварительное согласие — прим. «Ленты.ру») на назначение Дмитрия Мезенцева послом России в республике. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По словам Макея, окончательно процедура назначения будет завершена после прибытия Мезенцева в Минск — тогда он должен будет передать в белорусский МИД копии верительных грамот. Поэтому его встреча с новым представителем России произойдет по прибытии последнего в Минск. Глава МИД республики также отметил, что это «практика обычная».

Дмитрий Мезенцев был назначен на пост посла России в Белоруссии 30 апреля, сразу после отставки Михаила Бабича, который также был специальным представителем президента России. СМИ писали, что решение об отставке Бабича было принято после неоднократных просьб, которые адресовал лично российскому лидеру президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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При этом в МИД России позже заявляли, что смена посла не указывает на существование кризиса в отношениях двух стран. В Госдуме России отмечали, что перед новым послом будут стоять те же задачи, которые ставились перед Бабичем — углубление интеграции в рамках Союзного государства.

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