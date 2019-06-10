Российский посол в Белоруссии назвал свою главную задачу

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев озвучил стратегию своей работы. Его слова приводит портал TUT.by.

«У каждого посла единая задача — сделать все, чтобы отношения Белоруссии и России становились результативнее, предметнее и успешнее, чтобы споров было поменьше, а взаимной, успешной, результативной, обращенной в будущее работы было побольше», — заявил посол.

Кроме того, Мезенцев сообщил, что считает Белоруссию «сплоченной, гордой и уверенной страной, огромным другом России, союзником и партнером». Он призвал делать все для того, чтобы укреплять узы этой дружбы.

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Мезенцев был назначен на пост чрезвычайного и уполномоченного посла России в Белоруссии 30 апреля, сразу после отставки Михаила Бабича, который также был специальным представителем президента России. СМИ писали, что решение об отставке Бабича было принято после неоднократных просьб, которые адресовал лично российскому лидеру Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко.

С момента назначения Бабича на пост посла в августе 2018 года белорусская сторона неоднократно выражала недовольство его деятельностью. В частности, Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

Тем не менее в Кремле сообщали, что Москва была довольна работой Бабича. В МИД России, комментируя его отставку, говорили, что смена посла не указывает на существование кризиса в отношениях двух стран. В Госдуме отмечали, что перед новым послом стоят те же задачи, которые ставились перед Бабичем: углубление интеграции в рамках Союзного государства.

До назначения на должность посла Дмитрий Мезенцев с 2015 года был сенатором от Сахалинской области. До этого он занимал посты генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (2013-2015) и губернатора Иркутской области (2009-2012).

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