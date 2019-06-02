Заменивший Бабича посол прибыл на работу в Минск

Новый чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл на свое место работы в Минск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Белоруссии.

Мезенцев был назначен на пост чрезвычайного и уполномоченного посла России в Белоруссии 30 апреля, сразу после отставки Михаила Бабича, который также был специальным представителем президента России. СМИ писали, что решение об отставке Бабича было принято после неоднократных просьб, которые адресовал лично российскому лидеру Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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С момента назначения Бабича на пост посла в августе 2018 года, белорусская сторона неоднократно выражала недовольство его деятельностью. В частности, Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

Тем не менее, в Кремле позже указывали, что в Москве остались довольны работой Бабича. В МИД России, комментируя его отставку, говорили, что смена посла не указывает на существование кризиса в отношениях двух стран. В Госдуме отмечали, что перед новым послом будут стоять те же задачи, которые ставились перед Бабичем — углубление интеграции в рамках Союзного государства.

До назначения на должность посла Дмитрий Мезенцев с 2015 года был сенатором от Сахалинской области. До этого он также занимал посты генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (2013-2015) и губернатора Иркутской области (2009-2012).

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