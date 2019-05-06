Кремль оценил работу Бабича в Белоруссии

В Кремле довольны работой бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, возможные назначения дипломата не анонсируются. «Если и когда будут подписаны соответствующие указы президента, мы незамедлительно вас проинформируем», — отметил Песков.

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Бабич был отправлен в отставку 30 апреля. Новым послом России в Белоруссии указом президента назначен член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.

По информации газеты «Коммерсантъ», отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые белорусский лидер Александр Лукашенко адресовал лично президенту России Владимиру Путину.

Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. Белорусская сторона неоднократно выражала недовольство его деятельностью. В частности, Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

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