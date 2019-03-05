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Лукашенко порассуждал о векторах движения Белоруссии

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Александр Лукашенко

Западный и восточный векторы внешней политики Белоруссии должны уравновешивать друг друга. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА во вторник, 5 марта.

По его словам, на данный момент ситуация такова, что налаживание диалога с Западом «вызывает раздражение» в Москве и наоборот. Баланс будет достигнут, когда рынок Евросоюза (ЕС) станет для Белоруссии «альтернативой российскому не на бумаге, а на деле», считает белорусский лидер.

Он отметил, что уникальное положение страны «на стыке» Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС обязано принести ей пользу. «Нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи "интеграции интеграций"», — заключил глава государства.

После того как санкции ЕС в отношении республики были продлены, Лукашенко сделал вывод о том, что «лед в отношениях» между Брюсселем и Минском пока не растаял. «"Торгуется" с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении [о партнерстве и сотрудничестве], до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия», — посетовал президент.

Кроме того, белорусский лидер отметил отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции. «К сожалению, процесс (...) поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования», — рассказал он.

4 марта глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился с делегацией во главе с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом, чтобы сообщить об отмене ограничений на число сотрудников американского посольства в Минске. Министр также выразил надежду на дальнейшую нормализацию отношений Белоруссии и США, сообщалось на официальном сайте ведомства.

Ранее Лукашенко заявил о том, что готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией. «Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки», — пояснил белорусский президент.

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