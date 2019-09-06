Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией и Украиной

Белоруссия могла бы принять летнюю Олимпиаду, если заручится поддержкой России и Украины. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он уточнил, что в стране уже есть спортивная инфраструктура, которую построили для II Европейских игр, совместного с Латвией чемпионата мира по хоккею и легкоатлетического матча Европа — США. Однако Белоруссии «трудно соревноваться с гигантами» в одиночку, считает президент, поэтому соседние государства могли бы помочь.

«И здесь в основном летнюю [Олимпиаду] провести — в Беларуси — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — сказал Лукашенко. В частности, по его словам, для Игр могут подойти футбольные стадионы, построенные в России к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее Лукашенко поделился ожиданиями от отношений с Россией. Он подчеркнул, что Москва должна вести себя с Минском как «старший брат» и поддерживать по необходимости, а «не гнобить и не наклонять».

В конце июля президент Белоруссии назвал Украину головной болью для всей Европы. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

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