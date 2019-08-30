Белоруссия отказалась стоять перед США с протянутой рукой

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика хочет равноправного сотрудничества США. Об этом он сообщил в комментарии порталу TUT.by по итогам встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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Глава МИД заявил, что во время переговоров «никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или от чего-то». Внешнеполитическое ведомство провело с Болтоном дискуссию по вопросам мирового торгово-экономического сотрудничества и обсудило развитие двусторонних отношений между Белоруссией и США.

Стороны договорились о необходимости продолжить диалог о сотрудничестве и попытках разрешения конфликтных вопросов.

«Президент Белоруссии четко сказал, что мы не идем к США с протянутой рукой, и мы не просим чего-то дать нам и положить на стол, или какую-то крошку забросить в рот. Нет. Мы хотим просто равноправного торгово-экономического, политического, гуманитарного и иного сотрудничества и взаимодействия. И мы готовы к этому», — подытожил Макей.

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Ранее сообщалось, что по инициативе белорусской стороны состоялся разговор между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным. Политики обсудили развитие двусторонних отношений, а также работу над реализацией договоренностей между государствами.

Беседа Путина и Лукашенко состоялась на следующий день после визита в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. По итогам переговоров с президентом Белоруссии он заявил, что встреча не принесла конкретных результатов, однако отметил важность обсуждения проблемных вопросов. Также Болтон сообщил, что не обсуждал с Лукашенко вопрос о восстановлении дипломатического присутствия на уровне послов.

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