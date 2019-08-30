Лукашенко позвонил Путину после безрезультатных переговоров с американцами

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в пятницу, 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. Политики обсудили развитие двусторонних отношений, а также работу над реализацией договоренностей между государствами. Также президенты обменялись мнениями по международным вопросам, говорится в сообщении.

Материалы по теме Верный союзник Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США

Позже на сайте Кремля появился текст телеграммы, в которой Путин поздравляет Лукашенко с днем рождения. «Четверть века Вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач», — отметил российский лидер.

Беседа Путина и Лукашенко состоялась на следующий день после визита в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. По итогам переговоров с президентом Белоруссии он заявил, что встреча не принесла конкретных результатов, однако отметил важность обсуждения проблемных вопросов. Также Болтон сообщил, что не обсуждал с Лукашенко вопрос о восстановлении дипломатического присутствия на уровне послов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!