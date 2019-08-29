Болтон рассказал о безрезультатных переговорах с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске 29 августа, не принесла результатов. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров, передает РИА Новости.

По словам Болтона, несмотря на то, что стороны не пришли каким-то конкретным решениям, сам факт обсуждения проблемных тем в отношениях между странами был очень важным.

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Также советник президента заявил, что не обсуждал с Лукашенко вопрос о восстановлении дипломатического присутствия на уровне послов. «Нам нужно видеть прогресс в определенных сферах, чтобы достичь прогресса в вопросе восстановления дипломатического представительства», — отметил он.

Ранее 29 августа Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела бы начать отношения с США с чистого листа. Также президент назвал визит американского чиновника в Минск историческим, отметив, что «таких заметных высокопоставленных фигур в Белоруссии не было давно».

О визите Джона Болтона в Минск стало известно 27 августа. Как отметило издание Foreign Policy, советник Дональда Трампа станет самым высокопоставленным представителем Соединенных Штатов, посетившим страну с начала века.

С 2008 года в Белоруссии нет американского посла. Тогда белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск.

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