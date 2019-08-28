Болтон рассказал о предстоящей встрече с Лукашенко и Додоном

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его визит в Белоруссию и Молдавию состоится 29 августа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Болтон отметил, что встретится с лидерами обоих государств — президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его молдавским коллегой Игорем Додоном — для обсуждения вопросов региональной безопасности. «Надеемся на укрепление наших дипломатических и экономических связей», — добавил он.

О визите Джона Болтона в Минск стало известно 27 августа. Как отметило издание Foreign Policy, советник Дональда Трампа станет самым высокопоставленным представителем Вашингтона, посетившим страну с начала века.

С 2008 года в Белоруссии нет американского посла. Тогда белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск.

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