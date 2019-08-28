США одобрили кандидата на занимаемый кумом Порошенко пост

У заместителя главы офиса президента Украины Руслана Рябошапки сложатся отличные отношения с генпрокурором США Уильямом Барром после того, как Верховная Рада утвердит его в должности главы Генпрокуратуры Украины (ГПУ). Такое мнение во время визита в Киев выразил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает «РБК-Украина».

«Я имел встречу с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Я надеюсь, что, когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генпрокурором», — сказал он.

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О том, что Рябошапка возглавит ГПУ, президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце июля. Тогда он отметил, что Рябошапка «крутой специалист», но добавил, что решение о назначении не является окончательным. В президентском офисе кандидат на пост генпрокурора отвечает за борьбу с коррупцией.

Генпрокуратуру Украины с 2016 года возглавляет Юрий Луценко. Зеленский потребовал его увольнения во время инаугурационной речи, а в начале июня внес соответствующее представление в Верховную Раду. Однако в парламенте отказались его увольнять, объяснив это тем, что глава государства неправильно оформил представление на увольнение.

Юрий Луценко является давним соратником Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и эту должность он смог занять только после обновления украинского законодательства. В феврале 2012 года Луценко был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы за совершение ряда должностных преступлений. На свободу он вышел в апреле 2013-го — его помиловал тогдашний президент Виктор Янукович. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Петра Порошенко, в то время депутата Рады.

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