Зеленский выступил за присоединение США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить состав участников так называемого «нормандского формата», включив в переговоры представителей США. Об этом он заявил на встрече с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном в Киеве, передает РИА Новости.

По словам Зеленского, Украина «была бы рада» присоединению США к «нормандскому формату». «Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса», — сообщили в пресс-службе главы государства.

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Также отмечается, что встреча Зеленского и Болтона была посвящена обсуждению мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и США и реформированию украинской оборонной промышленности. По итогам переговоров Болтон анонсировал встречу американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой в Варшаве. По его словам, подготовка к проведению форума начнется через несколько дней.

23 августа спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов присоединиться к переговорам в «нормандском формате», если это потребуется.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона. Президент Франции Эммануэль Макрон в августе 2019-го заявил, что следующая встреча лидеров стран «нормандской четверки» пройдет в сентябре в Париже.

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