Зеленский назвал кандидата на место генпрокурора вместо кума Порошенко

Новым генеральным прокурором Украины может стать один из заместителей Офиса президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам глава государства, передает «Интерфакс-Украина».

«С самого начала моей президентской кампании я говорил, что [Руслан] Рябошапка крутой специалист», — сказал Зеленский и отметил, что окончательно решение пока не принято.

Рябошапка в администрации президента Украины отвечает за борьбу с коррупцией.

Зеленский потребовал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко еще во время инаугурационной речи, а в начале июня внес соответствующее представление в Верховную Раду. Основанием для снятия Луценко с должности президент назвал отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта. В парламенте сочли представление не соответствующим требованиям и указали, что для рассмотрения вопроса необходимо заявление самого главы надзорного ведомства, которое он не подавал.

Материалы по теме Шаткий триумф Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?

Ранее Луценко уже заявлял, что намерен остаться при Зеленском на своем посту, чтобы уберечь бывшего президента Петра Порошенко и его команду от уголовного преследования, которое он считает незаконным, и охарактеризовал как попытки переписать историю страны.

Юрий Луценко является давним соратником Петра Порошенко и возглавляет Генпрокуратуру с 2016 года. У него нет юридического образования, и эту должность он смог занять только после обновления украинского законодательства. В феврале 2012 года за совершение ряда должностных преступлений Луценко был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. На свободу он вышел в апреле 2013-го по помилованию, подписанному занимавшим тогда пост президента Виктором Януковичем. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Петра Порошенко, который тогда был депутатом Рады.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!