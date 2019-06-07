Зеленский нашел способ уволить кума Порошенко

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что глава государства снова попытается уволить министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака, главу СБУ Василия Грицака, а также генпрокурора Юрия Луценко. Об этом Стефанчук сказал в эфире политического ток-шоу «Право на власть» на канале 1+1, запись которого доступна на YouTube канале ТСН.

По словам Стефанчука, Зеленский будет добиваться реализации своих конституционных полномочий, ожидая «плодотворной реакции» со стороны парламента. При этом он отметил, что на следующей неделе президент внесет в парламент уже не три, а четыре представления на увольнение, одно из которых будет на имя генпрокурора Украины и кума экс-президента Петра Порошенко Юрия Луценко.

По его словам, уволить Луценко будет сложнее, чем трех других чиновников, так как в случае с генпрокурором «юридическая конструкция более сложная». «Но мы нашли возможность все-таки юридического обоснования», — отметил он. Стефанчук также заверил, что у Зеленского есть кандидаты на эти четыре должности. Он отказался их называть, но пообещал, что длительного разрыва между увольнением и назначением не будет. «Это будет внесено сразу», — добавил он.

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Ранее Верховная Рада отказалась отправлять в отставку министра обороны, главу МИД и главу СБУ. За отставку Полторака высказались только 67 парламентариев, за отставку Грицака — 78. В случае с Климкиным голосование проводилось сразу по двум постановлениям — их поддержали 141 и 137 депутатов. Однако во всех случаях требуется как минимум 226 голосов.

Юрий Луценко является давним соратником Петра Порошенко и возглавляет Генпрокуратуру с 2016 года. У него нет юридического образования, и эту должность он смог занять только после обновления украинского законодательства.

В феврале 2012 года за совершение ряда должностных преступлений Луценко был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. На свободу он вышел в апреле 2013-го по помилованию, подписанному занимавшим тогда пост президента Виктором Януковичем. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Петра Порошенко, который тогда был депутатом Рады.

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