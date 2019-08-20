В офисе Зеленского предложили делиться коррупционными деньгами со стукачами

Офис президента Украины начал подготовку законопроектов, которые должны улучшить ситуацию с борьбой с коррупцией в стране. С соответствующей инициативой выступил заместитель руководителя офиса Руслан Рябошапка, сообщается на сайте президента Украины.

По словам Рябошапки, изменения в законодательстве будут направлены на поощрение лиц, сообщающих о случаях коррупции. В частности, он предлагает поощрять разоблачающих топ-коррупционеров лиц, выплачивая им по 10 процентов от суммы уличенной взятки.

Кроме того, планируется создать систему, которая гарантирует безопасность и конфиденциальность лицам, сообщающим о случаях коррупции. Также предлагается установить ответственность за попытки преследования обличителей. По словам Рябошапки, соответствующие законопроекты президент Владимир Зеленский внесет как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

Ранее в августе офис президента Украины заблокировал финансирование местным бюджетам для недопущения неэффективного использования этих средств ввиду коррупционных рисков. Там считают, что представители старой власти пытаются создать все условия для «освоения бюджетного финансирования», так как понимают, что с представителями команды Зеленского «нельзя достичь договоренности о коррупционных схемах».

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