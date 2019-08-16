На Украине прекратили финансировать города из-за коррупции

Офис президента Украины Владимира Зеленского заблокировал финансирование местным бюджетам для недопущения неэффективного использования этих средств ввиду коррупционных рисков. Об этом сообщает «Экономическая правда».

«Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют риски освоения ресурсов отдельными лицами», — заявляют в офисе президента.

Офис считает, что представители старой власти пытаются создать все условия для «освоения бюджетного финансирования», так как понимают, что с представителями команды Зеленского «нельзя достичь договоренности о коррупционных схемах».

Временное прекращение финансирования решений правительства объясняется необходимостью проверить эффективность использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты.

Городские бюджеты недосчитаются субвенций от правительства на сумму в 10,1 миллиона гривен. Деньги поступят в городскую казну после формирования новых органов исполнительной власти.

В конце мая Зеленский назвал войну с коррупцией одним из двух конфликтов страны. Он подчеркнул, что коррумпированные чиновники представляют большую угрозу для украинской экономики.

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