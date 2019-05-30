Зеленский рассказал о двух войнах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом объяснил причины роспуска Верховной Рады. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если бы этот парламент, который не работает, оставался и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать», — заявил он.

«У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», — считает Зеленский. Он также попросил западных партнеров Украины усилить санкционное давление на Россию. По его мнению, это послужит «достижению прогресса в мирном урегулировании» и «надлежащему выполнению Минских соглашений» со стороны Москвы.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады во время инаугурации 20 мая. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Также президент заявил, что для его команды первоочередной задачей является освобождение украинских военнопленных моряков и заключенных.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!