Зеленский вынудил уволиться еще одного «бесполезного» украинского чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский заставил написать заявление об увольнении по собственному желанию еще одного украинского чиновника. Соответствующее решение он принял на совещании с руководством Житомирской области, запись которого опубликована в Facebook.

Речь идет о руководителе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрее Куринском. Глава государства, опираясь на предоставленную статистику, отметил, что чиновник замешан в схеме незаконной добычи янтаря. Главный лесник области эти обвинения отрицает. «Вы ничего не знаете, что происходит у вас в целом в области? А очень хотите работать? Вы не полезны государству», — сказал украинский лидер.

Зеленский также поинтересовался, сколько лет Куринский занимает соответствующую должность. Чиновник ответил, что руководит областным управлением уже пять лет. «Это все при вас получается, понимаете? Именно пять лет разграбления... Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? — поинтересовался президент. — Можно договориться, что увольняетесь и все?»

Куринский в свою очередь спросил, когда это можно сделать. Зеленский ответил, что во вторник, 13 августа, но, исходя из ситуации, это нужно было сделать еще пять лет назад.

11 июня президент Украины уволил 15 руководителей областных государственных администраций. В отставку отправлены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей. Почти месяц спустя Зеленский вынудил уволиться четырех глав украинских таможен.

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