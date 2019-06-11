Зеленский уволил 15 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 15 руководителей областных государственных администраций. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сегодня поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций», — заявил на брифинге замглавы президентской администрации Руслан Рябошапка.

Он уточнил, что в отставку отправлены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла, что президент считает необходимым заменить всех губернаторов.

5 июня сообщалось, что власти Украины планируют отправить в отставку руководителей 13 регионов страны. «Мы ожидаем, что администрация президента совместно с секретариатом кабмина проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть ответственные управленцы», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Причины такого решения не уточнялись.

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