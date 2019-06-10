Зеленский захотел уволить всех украинских губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым заменить всех губернаторов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА (областных государственных администраций — прим. «Ленты.ру») должны быть уволены», — заявила на брифинге пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Также она сообщила, что правительство поддержало увольнение глав 13 областей.

5 июня сообщалось, что власти Украины планируют отправить в отставку руководителей 13 регионов страны. «Мы ожидаем, что администрация президента совместно с секретариатом кабмина проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть ответственные управленцы», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Причины такого решения не сообщались.

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