Власти Украины захотели уволить половину губернаторов

Правительство Украины внесло на рассмотрение президента Владимира Зеленского представление об увольнении губернаторов 13 областей. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Мы ожидаем, что администрация президента совместно с секретариатом кабмина проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть ответственные управленцы», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Временно исполнять обязанности губернаторов будут их заместители.

Член правительства Александр Саенко сообщил, что кабинет министров утвердил представления на отставку глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Причины такого решения не сообщаются.

После победы Зеленского на президентских выборах в отставку ушли четыре губернатора. Это глава Закарпатской области Геннадий Москаль, глава Николаевской области Алексей Савченко, глава Львовской области Олег Синютка и руководитель Тернопольской области Геннадий Барна. Все они объяснили свой уход с постов политическими причинами и несогласием с курсом нового президента.

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