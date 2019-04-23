Москаль из Закарпатья ушел в отставку

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности главы Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», — говорится в заявлении.

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Москаль возглавлял Закарпатскую область с июля 2015 года. На этот пост он был назначен президентом Петром Порошенко.

Ранее со своих постов ушли глава Николаевской области Алексей Савченко и руководитель Львовской области Олег Синютка.

Савченко возглавлял Николаевскую область с 2016 года. В своей конкурсной заявке на должность главы региона он допустил множество ошибок в украинском языке. Глава региона неоднократно жаловался на склонных к сепаратизму и имеющих бизнес-связи с Россией николаевских чиновников и обвинял в «латентном сепаратизме» 65 процентов жителей области. Также он отличался одиозными высказываниями об украинском происхождении вымышленного персонажа Конана-варвара.

Синютка объявил о своих планах покинуть пост в случае поражения Порошенко 11 апреля. Львовская область стала единственным регионом Украины, большинство жителей которого отдали голос за действующего президента.

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