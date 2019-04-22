Жаловавшийся на латентных сепаратистов украинский губернатор ушел в отставку

Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Савченко намерен подать заявление об отставке, пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на представителя администрации.

По информации издания, Савченко собирается лично передать подписанное заявление в администрацию президента в понедельник, 22 апреля. Таким образом, он станет уже вторым губернатором, решившим покинуть пост председателя ОГА после завершения президентских выборов, на которых уверенно побеждает оппонент действующего президента Петра Порошенко Владимир Зеленский.

После публикации результатов национальных экзитполов Савченко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором поблагодарил Порошенко за его достижения и выразил надежду, что со временем украинцы их оценят.

Ранее заявление об отставке подал председатель Львовской ОГА Олег Синютка. О своих планах покинуть пост в случае поражения Порошенко он объявил еще 11 апреля. Львовская область стала единственным регионом Украины, большинство жителей которого отдали голос за действующего президента.

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Алексей Савченко начал карьеру в силовых структурах, после чего перешел в бизнес-сферу: он работал вице-президентом компании «Киевгорстрой». Был известен своими хобби: участием в боях без правил и исполнением песен в стиле шансон.

В 2014-м году Савченко избрался в Верховную Раду по списку партии «Блок Петра Порошенко». В 2016 году он принял участие в конкурсе на должность главы Николаевской области. При этом, как писали журналисты украинского «Радио Свобода», в своей конкурсной заявке Савченко допустил множество ошибок на украинском языке, но это не помешало ему победить в конкурсе.

Занимая пост главы Николаевской ОГА, Савченко неоднократно жаловался на склонных к сепаратизму и имеющих бизнес-связи с Россией николаевских чиновников и обвинял в «латентном сепаратизме» 65 процентов жителей области. Также он отличался одиозными высказываниями об украинском происхождении вымышленного персонажа Конана-варвара.

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