Окружение Порошенко начали вызывать на допросы

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала ряд лиц из окружения Порошенко для вручения подозрений и допроса по «делу Курченко». Об этом сообщает ТСН.

Повестки выдали экс-главе Администрации президента Украины (АПУ) Борису Ложкину, заместителю главы АПУ Алексею Филатову и экс-главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

Каждого из них вызывают в качестве подозреваемого. Гонтареву намерены допросить по делу о хищениях и содействии преступникам, Филатова и Ложкина — на предмет содействия преступникам и легализации незаконных доходов. Им необходимо явиться в Генпрокуратуру 23 и 25 апреля.

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28 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что департамент международно-правового сотрудничества завершил расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко. Олигарха называют членом «семьи» экс-президента Виктора Януковича и обвиняют в особо опасных преступлениях против украинской государственности.

Фигурантами расследования стали 98 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Из них 12 — действующие высшие должностные лица министерств и ведомств, а также НБУ, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний. В их числе оказались бывший глава администрации президента Ложкин, Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, Филатов и другие топ-чиновники.

Позже прокурор Константин Кулик рассказал, что дела против Ложкина, Гонтаревой и Филатова исчезли из здания прокуратуры. По словам Кулика, высокопоставленных чиновников даже не вызывали в прокуратуру. «Увы, в нашей стране есть каста "неприкасаемых"», — заявил он.

Вскоре после заявления Луценко пресс-секретарь Сарган и представитель ведомства Андрей Лысенко сообщили, что обвинения против вышеупомянутых лиц выдвинуты с нарушениями законодательства, а потому уголовное производство против них формально не является законным.

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