Из Генпрокуратуры Украины исчезло дело против окружения Порошенко

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Константин Кулик заявил, что из здания ведомства исчезли материалы дела против окружения президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

«Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрение Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову», — заявил Кулик журналистам. Кроме того, он сообщил, что готовится его арест и обыск квартиры.

Пресс-секретарь главы надзорного ведомства опровергла эту информацию. «ГПУ не регистрировала уголовного производства против прокурора Константина Кулика. Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома, и соответственно, не может идти речь о его аресте», — сказала она.

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28 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что департамент международно-правового сотрудничества завершил расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко. Курченко называют членом «семьи» экс-президента Виктора Януковича и обвиняют в особо опасных преступлениях против украинской государственности.

Фигурантами расследования стали 98 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Из них 12 — действующие высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины (НБУ), шесть руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний. В их числе оказались бывший глава администрации президента Украины (АПУ) Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Вскоре после заявления Луценко пресс-секретарь Сарган и представитель ведомства Андрей Лысенко сообщили, что обвинения против вышеупомянутых лиц выдвинуты с нарушениями законодательства, а потому уголовные производства против них формально не являются законными.

После этого Кулик рассказал журналистам, что его действия оставались в рамках процессуального кодекса, тогда как высокопоставленных чиновников даже не вызывали в прокуратуру. «Увы, в нашей стране есть каста "неприкасаемых"», — заявил он.

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