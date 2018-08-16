Конана-варвара записали в украинцы

Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко пожелал археологам региона обнаружить «артефакты» времен жизни Конана-варвара — вымышленного персонажа, которого никогда не существовало в реальности. Фрагмент выступления главы региона опубликован на YouTube-канале «ІншеТВ».

С заявлением Савченко выступил на презентации новой находки археологов — древнегреческого ритуального сосуда, которому около двух с половиной тысяч лет.

«Эта находка свидетельствует о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру. Надеюсь, что следующая находка, может, будет каким-то таким склепом, в котором находилось Золотое руно, а может, что-то другое», — сказал губернатор.

Конан — вымышленный воин-варвар, придуманный американским писателем Робертом Ирвином Говардом. Первое появление Конана в литературе датируется 1932 годом. В 1982 году на экраны вышел кинофильм «Конан-варвар», где роль главного героя исполнил Арнольд Шварцнеггер — именно эта картина принесла ему мировую известность.

В своих произведениях Говард указывает Конана как выходца из Киммерии — вымышленной страны, населенной могучими варварами. Также киммерийцами называют кочевые индоевропейские племена, населявшие юг современной Украины до середины первого тысячелетия до нашей эры.

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