Надежда Савченко блеснула познаниями о древних украх

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинцы существовали за несколько веков до наступления нашей эры. Запись телепрограммы «Субъективные итоги» на канале NewsOne опубликована на YouTube.

Савченко хотела объяснить телезрителям, что народ Украины никогда не нуждался во власти, и попыталась привести в качестве доказательств исторические факты. По ее словам, древние племена избирали правителей в случае опасности и сразу «сбрасывали» их, стоило опасности миновать.

«С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры, или там после нашей эры... В любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами», — заявила депутат.

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Ранее общественные и политические деятели Украины нередко высказывали спорные исторические концепции. Так, в ноябре 2016 года министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что население юго-востока страны не может воспринимать украинскую культуру из-за недостаточной генетической чистоты. Он назвал Запорожье и Донбасс «завезенными городами».

В мае 2015 года портал LB.ua сообщал, что министерство информационной политики Украины возглавил доктор политических наук Валерий Бебик, известный своей теорией о древних украх. По мнению Бебика, на территории Древней Украины жили четыре цивилизации, которые в VI — VIII тысячелетии до нашей эры сформировали цивилизации шумеров, Трои, Египта, Эллады и Романии.

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