Короля Артура нарекли выходцем с Украины

Легендарный король племени бриттов Артур, живший, согласно преданию, в V—VI веках нашей эры, мог быть выходцем с территории современной Украины. Об этом в своем Facebook написал украинский историк и политолог Александр Палий.

По информации Палия, в Великобритании «с недавних пор» популярна теория о том, что король Артур являлся сарматом (кочевое племя, населявшее территорию современной Украины с III века до нашей эры вплоть до II века нашей эры).

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«Аргументы не то что однозначные, но весомые», — указал Палий. «Во-первых, римляне действительно в конце II века нашей эры поселили в Британии 5,5 тысяч сарматских наемников-кавалеристов для защиты северного вала (вал Адриана, построенный римлянами при императоре Адриане для предотвращения набегов кельтских племен пиктов и бригантов — прим. «Ленты.ру»). Во-вторых, легендарный Артур с его рыцарями — тяжелые воины-конники, типичные для сарматов так называемые катафрактарии (тяжеловооруженные конные воины — прим. «Ленты.ру»), и нетипичные для местного кельтского населения», — написал историк.

«В-третьих, легенда с мечом эскалибуром, который нужно было извлечь из камня, чтобы стать королем, слишком сарматская по мотивам. У сарматов, как и у скифов, существовал культ меча, культовые мечи на вершине жертвенников», — отметил Палий.

«Вдобавок, местные филологи нашли в Великобритании немало собственных названий местностей, возможно, сарматского происхождения. Все это довольно смутно. Но, теоретически, вполне такое могло быть, так как зафиксированное в письменных источниках число сарматских наемников — очень немалое для острова», — резюмировал он.

В комментариях к посту пользователи соцсети с воодушевлением отреагировали на опубликованную историком информацию. «Было бы интересно узнать об этом. Думаю, что британские архивы не скрывают информации, потому что здесь ничего плохого нет. Британцы — не московиты. Они своей истории не фальсифицируют», — написал пользователь Yaroslav Olijnyk. «Я всегда знал, что украинцы — великая нация! Именно поэтому нас преуменьшали, сначала поляки, потом россияне, потом немцы и последние годы снова россияне!» — сообщил Юрий Васюра.

В начале января украинская певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров — народа, населявшего территорию Южной Месопотамии (современный Ирак) вплоть до II тысячелетия до нашей эры. «Наши корни говорят о древнейших культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров... Да нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию!» — заявила она.

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