Губернатор Николаевской области пожаловался на чиновников-сепаратистов

Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко заявил, что 65 процентов чиновников региона являются сепаратистами. Об этом во вторник, 26 сентября, он сказал в интервью порталу «Апостроф».

«У нас сегодня в местной власти есть люди, которые не встают, когда звучит государственный гимн. У нас есть сегодня депутаты, которые говорят обидные вещи о государственном флаге. И мы не можем их за это привлечь к ответственности. И я не могу с этим примириться», — сказал Савченко.

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Он добавил, что в сельской местности большинство разговаривает на украинском языке, однако в областной столице ситуация иная. «Николаев с самого начала был серьезно ориентирован на Россию. Это был закрытый город, где работали судостроительные заводы. А эта отрасль всегда работала преимущественно на российский рынок. Поэтому в городе всегда было много людей, которые имели связи с Российской Федерацией — бизнес или родственные связи. До сих пор остается определенный процент, который ждет прихода России», — сказал губернатор.

Савченко не первый раз жалуется на настроения жителей региона. В феврале он заявил, что жители области с пренебрежением относятся к погибшим в Донбассе украинским силовикам. По его словам, людей приходится силой сгонять на похороны. «Чтобы похоронить воина, мне надо лично решать организационные вопросы и привлекать людей. Потому что [добровольно] попрощаться приходит не более 30 человек», — отметил он.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.