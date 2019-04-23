Украинский губернатор собрался в отставку и погрозил уничтожителям страны

Глава Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Степан Барна обещает уйти в отставку. Видеозапись его заявления опубликована на странице политика в Facebook.

По словам Барны, он сложит с себя губернаторские полномочия, «как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины». При этом глава Тернопольской области обещает помогать всем силам, работающим для развития страны. Кроме того, Барна заявил, что его «категоричной и принципиальной» позицией остается «недопущение реванша (пророссийских сил на Украине, — «прим. Ленты.ру»), недопущение в украинскую политику тех людей, которые уничтожали Украину и пытались навязать российское иго».

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Барна стал уже четвертым губернатором, объявившим о своей отставке после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Ранее в отставку ушли главы Закарпатской, Николаевской и Львовской областей Геннадий Москаль, Алексей Савченко и Олег Синютка.

Степан Барна возглавил Тернопольскую область в апреле 2015 года по указу президента Порошенко. Он также является депутатом Верховной Рады последнего созыва, куда он избрался по спискам партии «Блок Петра Порошенко». В парламенте продолжает заседать его родной брат Олег Барна, известный потасовками в прямом эфире и в зале заседаний Верховной Рады, а также своими одиозными высказываниями.

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