Депутаты Рады подрались в прямом эфире

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна подрался со своим коллегой — представителем партии «Свобода» Юрием Левченко в прямом эфире парламентского телеканала Рада. Об этом сообщает NewsOne.

Отмечается, что разногласия у депутатов возникли во время обсуждения военного положения. Левченко назван Барну прислужником олигархата. Последний предложил коллеге пойти в АТО.

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Представитель «Свободы» заявил, что Барна уже показал свой уровень — «человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве». В ответ на это нардеп от БПП подошел к Левченко, ударил его по лицу и повалил на пол.

По словам директора канала Владимира Леха, это первая студийная драка за 20 лет существования студии.

Ранее 27 ноября сообщалось, что депутаты Верховной Рады устроили потасовку во время заседания, на котором обсуждалось введение военного положения в стране. Выступая на собрании, президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов не употреблять нецензурные выражения. После речи к нему подошел глава «Радикальной патрии» Олег Ляшко, которого оттеснили другие парламентарии. В ходе потасовки депутаты разбили дисплей у трибуны, после чего коллеги разняли дерущихся.

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