Депутаты Верховной Рады подрались во время обсуждения военного положения

Депутаты Верховной Рады устроили потасовку во время заседания, на котором обсуждалось введение военного положения в стране. Видео драки опубликовано на YouTube-канале Vlad Krasinskiy.

Выступая на собрании, президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов не употреблять нецензурные выражения. После речи к нему подошел глава «Радикальной патрии» Олег Ляшко, которого оттеснили другие парламентарии. В ходе потасовки депутаты разбили дисплей у трибуны, после чего коллеги разняли дерущихся.

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В ходе заседания 26 ноября Верховная Рада одобрила введение военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Особый режим начнет действовать с 28 ноября. После этого стало известно, что более чем 30 российским гражданам, прилетевшим из Минска, отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева.

Власти Украины приняли такое решение в связи с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться.

В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент страны Владимир Путин назвал случившееся провокацией и грубым нарушением международного права. Киев не признает российский статус Крыма и вод вокруг него и считает их своими.

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